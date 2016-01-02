حزب الوفد يحسم غدا رئيس كتلته البرلمانية وترشيحات رئاسة اللجان

السيد البدوى يدعو الهيئة العليا للاجتماع

يحسم حزب الوفد غدا قائمة النواب المنافسين على لجان مجلس النواب، وكذلك الاستقرار بصورة نهائية على اختيار رئيس للكتلة البرلمانية للحزب، فى الوقت الذى استقرت فيه كافة الأحزاب على اختيار رئيس كتلها البرلمانية فيما عدا حزب الوفد.

دعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أعضاء الهيئة العليا للحزب للاجتماع يوم الأحد المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية. ويعد الاجتماع هو الأول بعد اختيار النواب المعينين فى البرلمان ومنهم بهاء أبو شقة القيادى فى حزب الوفد، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة السياسية، وكذلك حسم الترشيحات لرئاسة اللجان واختيار رئيس الكلتة البرلمانية.

أبرز المرشحين لرئاسة الكتلة البرلمانية للوفد

وكان عدد من نواب حزب الوفد قد أعلنوا ترشحهم لرئاسة الكتلة البرلمانية وهم النائب محمد عبده نائب المحلة وأكبر أعضاء نواب الوفد سناً، وطلعت السويدى والنائب أحمد السجينى، ونافع هيكل نائب الوفد بدائرة الصف ومن المقرر أن يتم حسم اختيار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب من خلال الانتخاب وليس بالتعيين من قبل الهيئة العليا للحزب.

عقيل يترشح لرئاسة الدفاع والأمن القومى

أعلن اللواء شوقى صلاح عقيل النائب عن حزب الوفد، نيته الترشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن لديه إمكانيات تؤهله للتعامل مع القضايا الهامة والحساسة التى تنظرها تلك اللجنة.

وأكد النائب عن حزب الوفد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيشارك خلال اجتماع الحزب غدا الأحد للانتهاء من ترشيحات الحزب للجان البرلمانية واختيار رئيس كتلة الحزب داخل المجلس. مؤكدًا أنه سيتم حسم كل هذه المسائل فى اجتماع الأحد.

العليا للوفد صاحب اختصاص تسمية رئيس الهيئة البرلمانية

فى سياق متصل، أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن اللائحة الداخلية للحزب تجعل الهيئة العليا للحزب صاحبة قرار تسمية رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لافتا إلى أن هناك احتمالية مشاركة النواب فى اجتماع اخيار رئيس الكتلة البرلمانية.

ورجح النائب محمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليو السابع"، أن يتم طرح رؤية الحزب فى رئيس المجلس المقبل مع التأكيد على أن حزب الوفد لن يرشح أى من قياداته لأى منصب فى البرلمان، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لتأخير إعلان الترشيحات بخصوص اللجان البرلمانية.

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