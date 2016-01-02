إصابة "7" أشخاص فى حادثى سير منفصلين بمركزى طما وأخميم

شهدت محافظة سوهاج على الطريق السريع الزراعى بناحية طما، والطريق الصحراوى سوهاج- البحر الأحمر، وقوع حادثى سير الأول انقلاب سيارة على الطريق نتج عنها إصابة "3" أشخاص، والثانى تصادم بين سيارتين نتج عنه إصابة "4".

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حادثى طرق بطما وأخميم ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، بانقلاب سيارة على الطريق الزراعى السريع بناحية كوم العرب دائرة ‏المركز، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 11211 أجرة سوهاج على الطريق، اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها، مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق، وفر قائدها هارباً عقب الحادث.

نتج عن الحادث إصابة سهرة نادى عبد المسيح 16 سنة طالبة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى بالوجه، وعنتر سيد عبد الحافظ 65 سنة بالمعاش "بكسر بالساق اليسرى"، وهيام رومانى يمنى "17 سنة طالبة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"- ويقيمون دائرة المركز من مستقلى السيارة.

وقد تم نقل المصابين للمستشفى المركزى وتحويل الأولى لمستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط قائد السيارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة. ‎

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>‎وجاء الحادث الثانى على الطريق الصحراوى "سوهاج البحر الأحمر" ‏بالكيلو 20 دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة.

وتبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، اصطدام السيارة رقم 496 ك ف ج "أتوبيس" قيادة أيمن فتحى عفيفى 45 سنة سائق، ‏ويقيم شبرا الخيمة "قليوبية" قادمة من سوهاج اتجاه القاهرة بالسيارة رقم 6812 ط ر أ / 5623 ط ر ج نقل ‏بمقطورة قيادة رفعت عادل بسادة 31 سنة سائق ويقيم دائرة مركز قفط قنا، قادمة فى الاتجاه المقابل.

نتج عن الحادث إصابة‏ قائد السيارة الأولى حسين محمد السيد 48 سنة موظف- ويقيم أسيوط، وحسن محمد السيد 45 سنة عامل، وأحمد حسين محمد السيد 15 سنة، ويقيمان دائرة قسم ثان سوهاج، من مستقلى السيارة الأولى، وتم نقلهم لمستشفى ‏أخميم المركزى بسيارة الإسعاف قبل وصول القوات، وقد تبين إصابتهم "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم ‏عمل الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائد السيارة الأولى قرر انفصال المقطورة من السيارة أمامه فجأة ولم يتمكن من مفاداتها، وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة‏.