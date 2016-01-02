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ضبط 23 قطعة ولفافة بانجو و313 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بسوهاج

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ضبط 23 قطعة ولفافة بانجو و313 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بسوهاج ضبط 23 قطعة ولفافة بانجو و313 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بسوهاج
تمكن ضباط إدارة المباحث الجنائية بقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من شن حملة مكبرة استهدفت حائزى ومتعاطى المواد المخدرة بدائرة المديرية.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط "5" قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 12 جراما، "18" لفافة بداخلها نبات ‏البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما، و"270" قرص تامول المخدر حيازة مازن. أ. ت 22 ‏سنة عامل، ومقيم مزاته شرق مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ‏الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4524 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015.

كما تم ضبط ‏"43" قرص تامول المخدر، وكذا دراجة نارية بدون لوحات معدنية بحوزة رمضان. ك. أ 33 مدرس ومقيم عرب الصبحة مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته ‏للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4558 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015.

وتم ضبط قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرامات حيازة أحمد. ش. ع. ش 21 سنة طالب ومقيم بندر قنا، و‏بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 43 أحوال قسم أول سوهاج.

وتم ضبط سرنجة طبية بداخلها سائل داكن اللون لجوهر الأفيون المخدر حيازة محمود. ع. ع. ع 22 سنة عامل ‏ومقيم الشيخ خليفة- قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ‏التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 49 أحوال قسم أول سوهاج.

وتم ضبط "1" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 11 جرام حيازة محمد. ر. ع. م 19 سنة طالب ومقيم الحويتى ‏أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر ‏رقم 4746 إدارى قسم ثان لسنة 2015، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365