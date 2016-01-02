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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء فتحي طه إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

واستمر سقوط الأمطار على الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي منذ أول أمس، مع موجة من الصقيع والطقس السييء.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار كما دفعت شركة الصرف الصحي بسيارات تحسبا لتراكم الأمطار والعمل على إزالتها فورا.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة “أنواء رأس السنة” وهى نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية.

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