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ترسية عقد مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل لشارع المركز المالي بـ 120 مليون درهم

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ترسية عقد مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل لشارع المركز المالي بـ 120 مليون درهم ترسية عقد مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل لشارع المركز المالي بـ 120 مليون درهم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع اعمار العقارية ترسية عقد مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل الى شارع المركز المالي بتكلفة 120 مليون درهم، وسيتم الانتهاء من المشروع في مطلع عام 2017.

وقال سعادة مطر الطاير: يتضمن المشروع انشاء جسر يربط شارع الخيل بشارع المركز المالي، يتكون من مسارين في اتجاه واحد بطول 920 متراً وعرض ما بين 11 الى 15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة حيث يمر فوق قناة دبي المائية، كما يتضمن المشروع أيضاً أعمال انارة واعمال خدمات البنية التحتية التي تشمل تحويل الخدمات المتأثرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات.

وأضاف: يبدأ المشروع من تقاطع شارع راس الخور مع شارع الخيل لتسهيل الحركة المرورية وتوزيعها، حيث سيتم توسعة الشارع القائم حالياً بإضافة مسارين بطول 480 متر، بهدف توفير حركه مرورية مباشرة من شارع دبي ـ العين على طريق الخيل مروراً بالمسار العلوي من شارع المركز المالي، إضافة إلى توفر مدخلاً لمبنى المواقف المرتبط بتوسعة دبي مول، وسيسهم المشروع في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، من خلال تخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، حيث سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما سيسهم في خدمة العديد من المشاريع التطويرية وتخفيف الضغط على الطرق القائمة حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل الى شارع المركز المالي يأتي تنفيذه لاستيعاب التوسعة الكبيرة التي تقوم بها شركة اعمار العقارية  لــ (دبي مول) أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم لاستقبال أكثر من 100 مليون زائر سنوياً، حيث تتضمن التوسعة إنشاء قسم لمتاجر الأزياء إلى جانب المول القائم مما يضيف مساحة 75 ألف متر مربع إلى المركز التجاري، فضلا عن 25 ألف متر لمواقف السيارات.
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