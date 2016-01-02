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الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة دون إصابات

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الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة دون إصابات الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة دون إصابات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية ، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي من طراز “إف 16″ قصفت موقعين لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة وغرب مدينة غزة.

وأضافت أن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة أخرى على مطار غزة الدولي “المدمر” شرق مدينة رفح دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت أن صاروخين سقطا الليلة الماضية في مناطق مفتوحة قرب مستوطنة “سديروت” شمال شرقي قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

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