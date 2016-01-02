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رئيس جامعة بنها: فصل من يتحدث بالسياسة والأمن لا يتدخل فى اختيار العمداء

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رئيس جامعة بنها: فصل من يتحدث بالسياسة والأمن لا يتدخل فى اختيار العمداء رئيس جامعة بنها: فصل من يتحدث بالسياسة والأمن لا يتدخل فى اختيار العمداء
قال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، إنه تم فصل 5 أساتذة بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتحدث فى أمور السياسة داخل الجامعة وإثارة المشاكل داخل الحرم الجامعى، مؤكدا أنه لا يتم اختيار أى عضو لمواقع قيادية من أساسه إذا ما تبين انتماؤهم أومسانداتهم لجماعات دينية متطرفة.

وأضاف شمس الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يمكن السماح للبعض بالتدريس بشكل طبيعى طالما لم يخالف القانون ولم يتحدث بالسياسة داخل الحرم الجامعى، مشيرا إلى أنه لا تتم معاقبة أحد على الهوية ولكن يطبق القانون حال صدور أحكام نهائية.

وأكد رئيس جامعة بنها أنه يتم عمداء الكليات طبقا للقانون والقواعد التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات من خلال اللجان المشكلة لذلك، وأن الأسماء الثلاثة الأولى ترسل لوزير التعليم العالى لإرسالها بدوره إلى السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية لإصدار القرار.

وأوضح أنه منذ توليه المسئولية لم يحدث ولا مرة أن تدخلت أى قيادة أمنية فى اختيار القيادات الجامعية ولكن يتم فقط استطلاع رأى الأمن لبيان ما إذا كان هناك عائق لا نعلمه قد يعوق أدائه لواجبه فهم فقط يوفون بالمعلومات التى لديهم والقرار والاختيار يتم بمعرفة السلطة المختصة، مؤكدا أنه لا يسمح بتدخل الأمن إطلاقا فى شئون الجامعة والأمن لا يتداخل إلا فى المؤسسة التى يديرها رجل ضعيف.
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