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ضبط 1162 قضية مرورية فى حملة أمنية مكبرة على شوارع القليوبية

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ضبط 1162 قضية مرورية فى حملة أمنية مكبرة على شوارع القليوبية ضبط 1162 قضية مرورية فى حملة أمنية مكبرة على شوارع القليوبية
شنت أجهزة المرور بالقليوبية حملة مكبرة على شوارع وميادين وطرق القليوبية لضبط الحركة المرورية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، عن ضبط 1162 قضية مرورية منها 54 قضية انتظار خاطئ، وضبط 43 سيارة بدون رخصة قيادة و32 بدون رخصة تسيير وضبط سيارة بدون لوحات وضبط 87 دراجة نارية بدون رخص ولوحات معدنية و945 قضية مرورية أخرى.

كما تم عمل إزالة فورية لملصقات ومعلقات وزجاج فاميه لـ7 حالات مخالفة و46 حالة تصالح فورى وتحصيل غرامات بمبلغ 6900 جنيه، وتم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365