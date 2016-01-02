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انتهاء مشروعات القرى الأكثر احتياجا بالوادى الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه

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انتهاء مشروعات القرى الأكثر احتياجا بالوادى الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه انتهاء مشروعات القرى الأكثر احتياجا بالوادى الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروعات القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى تتضمن قرية العروبة بالداخلة، وقرية صنعاء بالخارجة، والقرية 3 و4 بمنطقة درب الأربعين فى مركز باريس، بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه .

وأضاف "عشماوى" فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع "أن أعمال التطوير التى تضمنتها مشروعات دعم تلك القرى تضمنت تركيب شبكات المياه بطول 16 كيلو متر، وتنفيذ محطتى تنقية مياه شرب ،وإنشاء طرقا بطول 24 كيلو متر.

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