63%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية؟"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية.

وتوقع 63%من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، بينما استبعد 36% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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