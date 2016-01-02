63%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية؟"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتوقع 63%من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، بينما استبعد 36% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
وتوقع 63%من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، بينما استبعد 36% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لفوضى المراكب والمعديات النهرية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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