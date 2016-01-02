الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة وأمطار على السواحل والصغرى بالقاهرة9

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تخف حدة عدم الاستقرار ليسود البلاد اليوم السبت، طقس شتوى شديد البرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

كما تشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه رياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:

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القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 9 درجات 15 للعظمى، وفى12 صغرى 16 عظمى،11 للصغرى 15 للكبرى،إلى 12 صغرى 15 للعظمى، وفى11 صغرى 15 للعظمى،8 للصغرى 15 للعظمى، وفى10 للصغرى 15 للعظمى،الصغرى 10 العظمى13،الصغرى 5 العظمى 12،الصغرى 6 العظمى12،الصغرى 12 العظمى 17،الصغرى 13 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 18،الصغرى 15 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 13،الصغرى 1 العظمى 9،الصغرى 9 العظمى 15،الصغرى 7 العظمى 15،الصغرى 8 العظمى 15،الصغرى 11 العظمى 16،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 9 العظمى 14،الصغرى 7 العظمى 15،الصغرى 7 العظمى 16،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 9 العظمى 18،الصغرى 13 العظمى 22،الصغرى 15 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 16،الصغرى 7 العظمى 16،الصغرى 11 العظمى 17،الصغرى 8 العظمى 16.