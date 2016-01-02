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جنايات القاهرة تستكمل اليوم محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر

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جنايات القاهرة تستكمل اليوم محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر جنايات القاهرة تستكمل اليوم محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسى و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، وضابط بأمن الرئاسة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لشهادة اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء "وائل شوشة"، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


>- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لجلسة 2 يناير
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