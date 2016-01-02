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"مصدر أمنى":غارات إسرائيلية على 4 مواقع فى قطاع غزة

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"مصدر أمنى":غارات إسرائيلية على 4 مواقع فى قطاع غزة "مصدر أمنى":غارات إسرائيلية على 4 مواقع فى قطاع غزة
شن الطيران الإسرائيلى فجر السبت غارات على اربعة مواقع فى قطاع غزة يتبع اثنان منها لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، على ما ذكرت مصادر امنية وشهود.

وقال المصدر الامنى ان "طائرات حربية من طراز اف16 نفذت فجرا عدوانا جديدا على اهداف ومواقع للمقاومة فى غزة وبيت حانون ورفح والمنطقة الوسطى فى قطاع غزة ما اسفر عن وقوع اضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

واستهدف الطيران الاسرائيلى بصاروخين موقع "بدر" التابع لكتائب القسام فى شمال غرب مدينة غزة ما ادى إلى وقوع أضرار وكذلك قصف بصاروخ موقع "فلسطين" التابع أيضا للقسام فى بلدة بيت حانون فى شمال القطاع ما أدى إلى اضرار من دون تسجيل اصابات، وقصف الطيران الحربى بصاروخ واحد ارضا خالية قرب الحدود فى وسط القطاع.

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مصر 365