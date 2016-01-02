مريض نفسى يقتل والدته ويحطم رأس عمته بعصا شوم بمركز سوهاج

شهدت قرية أدفا دائرة مركز سوهاج قيام مريض نفسى بالتعدى على والدته وعمته بالعصى ضربا، مما نتج عنه وفاة والدته، وإصابة عمته بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إلقاء القبض عليه، ولم يعلل سببا لارتكابه الواقعة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد العثور بوجود جثة لسيدة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بتلقى المركز بلاغا من أهالى قرية أدفا بوجود جثة لسيدة بذات الناحية – دائرة المركز ‏وبالمعاينة تبين أن الجثة تخص "س. ز. ز" 63 سنة ربة منزل، وبمناظرتها تبين أنها مسجاة ‏على ظهرها بإحدى حجرات منزلها وتبين إصابتها بجرح رضى شديد بالجانب الأيسر بالرأس، تم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام عقب معاينة النيابة العامة.

وبسؤال زوجها "فواز. ج. أ" 61 سنة عامل زراعى، ويقيم بذات الناحية، قرر قيام نجله ‏ياسر 25 سنة عامل بالتعدى على والدته بعصا شوم مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها، كما قام ‏بالتعدى على عمته "شربات. ج. أ" 50 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، محدثاً إصابتها بجرح ‏رضى بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى، وعلل ذلك لمعاناة نجله المذكور من ‏اضطرابات نفسية.

وقد تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم سالف الذكر، وبمواجهته لم يبرر سبب قيامه بالتعدى على والدته وعمته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.