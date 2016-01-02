ضبط 39 كيلو كبدة منتهية الصلاحية و2646 قطعة ألعاب نارية متنوعة بسوهاج

شنت مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، حملة تموينية أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ‏الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "10" قضايا تموينية، منها ضبط أحمد. م. أ" 35 سنة صاحب مطعم ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ‏الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط "39" كجم كبده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال إدارة مباحث التموين، وتم ضبط "2646" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال إدارة مباحث التموين.

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>كما تم ضبط "3" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، قضيتين عدم حمل شهادة صحية، قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.