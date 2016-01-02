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استكمال تنفيذ مشروعات خطة الوادى الجديد الاستثمارية بتكلفة 112 مليون جنيه

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استكمال تنفيذ مشروعات خطة الوادى الجديد الاستثمارية بتكلفة 112 مليون جنيه استكمال تنفيذ مشروعات خطة الوادى الجديد الاستثمارية بتكلفة 112 مليون جنيه
يواصل ديوان عام محافظة الوادى الجديد، رئاسة المراكز التابعة له تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2015/2016 بتكلفة اجمالية تصل الى 112 مليون جنيه تتضمن تنفيذ مشروعات فى قطاعات الطرق والصرف الصحى ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتحسين البيئة والامن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتنمية المرأة بتكلفة أجمالية بلغت 93,6 مليون جنيه تم صرف41 مليون جنيه منها لتنفيذ الربع الأول والثانى من الخطة لاستكمال تلك المشروعات فى المدد الزمنية المحددة لها .

وقال المحاسب عادل خضير مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن الخطة الاستثمارية لهذا العام قد تم تدعيمها باعتمادات مالية قدرها 28,4 مليون جنيه لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول والامطار والتى تم تخصيصها لشراء معدات لمواجهة تلك الازمات مؤكدا على ان المناطق الصناعية بالخارجة قد تم تدعيمها بمبالغ اضافية بلغت 25 مليون جنيه لاستكمال اعمال ترفيق المنطقة الصناعية .
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