للأمهات.. ملعقة عسل أبيض على الريق لحماية طفلك من الأنفلونزا والبرد

مع انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس تزيد فرص إصابة الأطفال ببعض الأمراض مثل أدوار البرد والأنفلونزا، بسبب نشاط البكتيريا والفيروسات مع برودة الجو، مما يستوجب على الأم مراعاة بعض النصائح لتفادى إصابة طفلها لبعض المشاكل الصحية.>وحول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأم مراعاتها شتاء لوقاية طفلها من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا وأهمها:

1)أهمية التغذية الصحية: يجب على الأم الاهتمام بحصول طفلها على التغذية الصحية المفيدة نظرًا لأن تناول الطفل الغذاء الصحى يساهم فى تقوية مناعة الطفل وبالتالى تقلل فرص إصابة الطفل بأدوار البرد والأنفلونزا.

>2) الحرص على إعطاء الطفل ملعقة عسل أبيض معلوم المصدر على الريق للطفل لدور العسل فى تقوية مناعة الطفل.

>3) الاهتمام بتناول الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين سى المفيد لتقوية مناعة جسم الطفل وبالتالى يصبح جسم الطفل يستطيع مقاومة ومحاربة الفيروسات والبكتريا المسببة للإصابة بأدوار البرد.

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