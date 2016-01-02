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كلية الفنون الجميلة تنظم صالون الجنوب لدورته الرابعة فى الأقصر بمارس المقبل

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كلية الفنون الجميلة تنظم صالون الجنوب لدورته الرابعة فى الأقصر بمارس المقبل كلية الفنون الجميلة تنظم صالون الجنوب لدورته الرابعة فى الأقصر بمارس المقبل
تنظم كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر صالون الجنوب لدورته الرابعة، برئاسة الدكتور محمد أحمد عرابى، وتحت رعاية الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بمنتصف شهر مارس المقبل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

ومن جانبه قال محمد حبيش المنسق الإعلامى لصالون الجنوب فى دورته الرابعة نقلاً عن الدكتور ممدوح عبد المعتمد المنسق العام للصالون، أن الهدف من إطلاق مشروع صالون الجنوب من أقصى صعيد هو تبنى فكرة للامركزية، والبعد عن الحيزات الضيقة وفتح آفاق تتفق مع روح الثورة المصرية، فضلا عن طرح نوافذ ابداعية فى جنوب مصر والسعى لإحداث حالة من التنوير الثقافى وخاصة بالفن التشكيلى والفنون البصرية بشكل عام، وكذلك العمل على دعم المواهب الفنية الموجودة فى صعيد مصر.

وأضاف إن الصالون لن يقتصر على مشاركة فنانين الصعيد بل سوف يفتح أبوابه أمام جميع المشاركات الفنية من جميع أنحاء العالم، وبذلك يصبح الصالون بمثابة المنارة الثقافية التى تستمد طاقاتها من الإرث الحضارى والتاريخى الموجود بالأقصر، موضحاً أن صالون الجنوب دائماً كان ما يعمل تحت شعار الفن للجيع ضد جغرافية المكان فالوحدة هى من اوجدت الحضارة.

يشار إلى إن بداية صالون الجنوب كانت قد أنطلقت منذ عام 2013 وكان مقصورا على مساحة صغيرة من العارضين من خلال الجهود الذاتية من الكلية تطور عام 2014، بوجود الداعمين والمساهمين فى صناعة هذا الحدث، وفى عام 2015 ذيع صيته وازداد الدعم من خلال المؤسسات الحكومية والمستقلة ومساهمات رجال المجتمع المدنى، وكذا الجمعيات الاهلية والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة إلى جانب مساهمة البنك التجارى الدولى.

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مصر 365

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