5845 طالباً يؤدون اليوم امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس

تبدأ صباح اليوم السبت الثانى من يناير الجارى بمحافظة السويس أعمال امتحانات النقل للصف الأول بمدارس التعليم الفنى الصناعى و التجارى و الزراعى و ينضم إليهم طلاب الصف الثانى بفصول كبريت التجارية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2015 / 2016 .

وفال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان النقل بالصف الأول غداً 5585 طالباً و طالبة، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أنه بالنسبة لفصول كبريت التجارية يؤدى طلابها بالصفين الأول و الثانى الامتحانات يومياً ابتداءً من غد السبت الثانى من يناير الجارى فى الفترة المسائية و ذلك لدخول المبنى الخاص بهم ضمن قائمة المدارس ذات الخطورة الداهمة فيؤدى طلاب فصول كبريت الامتحان فى مبنى المرحلة الإعدادية التى يؤدى طلابها الامتحان فى الفترة الصباحية .

و أكد عزب على أن أسئلة امتحانات طلاب فصول كبريت التجارية سوف تكون مختلفة عن أسئلة امتحانات النقل بكل المدارس التجارية بالمحافظة التى تتم فى الفترة الصباحية بينما تجرى امتحانات فصول كبريت فى الفترة المسائية و هو ما يعرض الأسئلة للتسريب حال توافق أسئلة الفترتين الصباحية و المسائية و أشار عزب إلى أن عملية إجراء الامتحانات لطلاب فصول كبريت التجارية راعت فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات الظروف الطبيعية و المعيشية لأحوال القطاع الريفى .

و من جانبه دعا عبد الحافظ وحيد كل أعضاء لجان الامتحانات و إدارات المتابعة بالمديرية و الإدارات التعليمية ضبط عملية إجراء الامتحانات و الحيلولة دون وقوع أى حالة من حالات الغش.

وطالب عبد الحافظ وحيد بتطبيق القرار 500 لسنة 2014 الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه حال وقوع الطالب فى أى مخالفة من المخالفات التى حددها القرار.