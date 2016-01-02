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التربية تبدأ أكبرعملية تدريب تخصصية في تاريخها

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التربية تبدأ أكبرعملية تدريب تخصصية في تاريخها التربية تبدأ أكبرعملية تدريب تخصصية في تاريخها

تبدأ وزارة التربية والتعليم يوم الأحد المقبل أكبر عملية تدريب تخصصية في تاريخها تشمل 14200 من القيادات المدرسية و المعلمين وتستمر لمدة 5 أيام في مختلف إمارات الدولة.

يتولى عملية التدريب أكثر من 1300 معلم وموجه ممن جرى تأهيلهم كنواة تدريبية إضافة إلى متخصصين جرى استقدامهم من جهات خارجية .

ويأتي برنامج التدريب القياسي ضمن خطة الوزارة الطموحة الهادفة إلى توفير فرص منهجية للتعليم والتطوير المستمر للمهارات المهنية والمسار الوظيفي.

ويهدف البرنامج زيادة كفاءة المعلمين ورفع مستوى أدائهم عن طريق اكتساب المهارات والخبرات العلمية والتربوية ، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى المعلم نحو أهمية التعليم المستمر ورفع مستوى كفاءته العلمية مما يجعل عمله هادفا ومنتظما وذا قيمة وفاعلية.
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