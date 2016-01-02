أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رئيس الدولة يهنئ محمد بن راشد بمرور 10 سنوات على حكمه وحكومته

Google+ Print
رئيس الدولة يهنئ محمد بن راشد بمرور 10 سنوات على حكمه وحكومته رئيس الدولة يهنئ محمد بن راشد بمرور 10 سنوات على حكمه وحكومته

توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته متمنيا له عطاء أكبر لدولته وشعبه في العشرية القادمة ووجه له الشكر على ما قدم من تجربة ادارية وحكومية وتنموية متطورة خلال السنوات العشر الماضية .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة : " يكمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الأيام عشر سنوات من الحكم ومن قيادته لحكومة رشيدة متطورة 10 سنوات جعل فيها من أكثر الحكومات تطورا وكفاءة في إدارة خدماتها بشهادة المنظمات الدولية المعتبرة والقريب قبل البعيد .. 10 سنوات رسخ فيها أيضا أنظمة شفافة في إدارة الحكومة من مقاييس للأداء ومعايير للجودة وخدمات ذكية متقدمة وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل.. 10 سنوات حكومية استطاع فيها أخي الشيخ محمد بن راشد أن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالميا وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين ".

وأضاف : " تابعنا بكل تقدير 10 سنوات من حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تميز فيها بقدرته على ترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتشكيل فرق العمل الوطنية وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة واستكمال البناء الذي رسخه المؤسسون مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات " .

وقال صاحب السمو رئيس الدولة : " يكمل أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 10 سنوات في قيادة وطني ناجح ومتوازن ومستدام وسياسة مالية حكومية تتميز بالكفاءة مع فريق عمله من الوزراء والمسئولين.. 10 سنوات أيضا تميز فيها أخي الشيخ محمد بن راشد بفلسفة حكومية فريدة حيث وظيفة المسئول الحكومي تحقيق السعادة للمواطنين ، وحيث الجهات الحكومية تدار بعقيلة القطاع الخاص وتنافسه في خدماته .. 10 سنوات تابعناه فيها وهو يلهم آلاف الشباب ويساهم مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي في وجه التغييرات العاصفة التي مرت بها منطقتنا ".

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يخصص كل عام يوم جلوسه في الرابع من يناير لشكر غيره .. حيث شكر الأمهات وشكر الفئات المختلفة وشكر حماة الوطن وجنوده فألهب مشاعر الفخر والحماس بجنود الوطن واليوم نحن نقول له شكرا محمد بن راشد .. شكرا لكل ما قدمت من أجل دولة الإمارات ومن أجل أمتك العربية والإسلامية ومن أجل العالم شكرا لتجربتك الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية" .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ختام تصريحه :" أشكره باسمي وباسم إخواني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وباسم شعبي .. وأهنئه بمرور 10 سنوات من حكمه وقيادته .. مع التمنيات له بعطاء أوسع وأكبر وأجمل في العشرية القادمة من حكمه ".
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية