رئيس الدولة يهنئ محمد بن راشد بمرور 10 سنوات على حكمه وحكومته

توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته متمنيا له عطاء أكبر لدولته وشعبه في العشرية القادمة ووجه له الشكر على ما قدم من تجربة ادارية وحكومية وتنموية متطورة خلال السنوات العشر الماضية .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة : " يكمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الأيام عشر سنوات من الحكم ومن قيادته لحكومة رشيدة متطورة 10 سنوات جعل فيها الحكومة من أكثر الحكومات تطورا وكفاءة في إدارة خدماتها بشهادة المنظمات الدولية المعتبرة والقريب قبل البعيد .. 10 سنوات رسخ فيها أيضا أنظمة شفافة في إدارة الحكومة من مقاييس للأداء ومعايير للجودة وخدمات ذكية متقدمة وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل.. 10 سنوات حكومية استطاع فيها أخي الشيخ محمد بن راشد أن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالميا وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين ".

وأضاف : " تابعنا بكل تقدير 10 سنوات من حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تميز فيها بقدرته على ترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتشكيل فرق العمل الوطنية وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة واستكمال البناء الذي رسخه المؤسسون مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات " .

وقال صاحب السمو رئيس الدولة : " يكمل أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 10 سنوات في قيادة اقتصاد وطني ناجح ومتوازن ومستدام وسياسة مالية حكومية تتميز بالكفاءة مع فريق عمله من الوزراء والمسئولين.. 10 سنوات أيضا تميز فيها أخي الشيخ محمد بن راشد بفلسفة حكومية فريدة حيث وظيفة المسئول الحكومي تحقيق السعادة للمواطنين ، وحيث الجهات الحكومية تدار بعقيلة القطاع الخاص وتنافسه في خدماته .. 10 سنوات تابعناه فيها وهو يلهم آلاف الشباب ويساهم مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي في وجه التغييرات العاصفة التي مرت بها منطقتنا ".

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يخصص كل عام يوم جلوسه في الرابع من يناير لشكر غيره .. حيث شكر الأمهات وشكر الفئات المختلفة وشكر حماة الوطن وجنوده فألهب مشاعر الفخر والحماس بجنود الوطن واليوم نحن نقول له شكرا محمد بن راشد .. شكرا لكل ما قدمت من أجل دولة الإمارات ومن أجل أمتك العربية والإسلامية ومن أجل العالم شكرا لتجربتك الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية" .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ختام تصريحه :" أشكره باسمي وباسم إخواني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وباسم شعبي .. وأهنئه بمرور 10 سنوات من حكمه وقيادته .. مع التمنيات له بعطاء أوسع وأكبر وأجمل في العشرية القادمة من حكمه ".

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