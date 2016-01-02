بالصور: نجوم مصر والعالم العربي يشعلون حفلات رأس السنة

القاهرة:مروة عبد الفضيل/ تصوير:شريف عبد ربه

اشتعلت القاهرة حتى الساعات الأولى من اليوم التالي بحفلات رأٍ س السنة الميلادية بوجود عدد كبير من المطربين في فنادق وكافيهات كافة ارجاء القاهرة وخارجها.

ففي فندق الفورسيزون كان الجمهور على لقاء مع نجمهم عمرو دياب الذي عاد أخيرا إلى إقامة حفلات رأٍس السنة في مصر بعد غياب أربعة سنوات حيث كان دائما ما يحيها في دبي.

وحضر الحفل عدد كبير من محبي الهضبة رغم ارتفاع سعر التذكرة وغني عمرو لما يزيد عن الساعتين وسط تفاعل الجمهور معه.

وفي فندق الماريوت بالزمالك التقى الجمهور بالمطرب تامر حسني الذي كان متألقا وخفيف الظل في الحفل الذي حضره المطربان رامى جمال، وحسام الحسينى، ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، والمذيع مؤمن خليل،كما حضرت زوجته بسمة بوسيل.

واحتفل كذلك المطرب محمد حماقي مع جمهوره ببداية عام جديد وذلك في فندق سميراميس وغني في الحفل عدد كبير من أغانيه وحضر بجوار الجمهور الغفير كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وأحمد زاهر وزوجته هدى والفنانة التونسية درة زروق،وقدمت الراقصة دينا وصلة رقص استمرت ما يزيد عن الساعة وسط تفاعل الجمهور معها ومشاركة عدد من الفتيات الرقص معها.

وفي أول حفل له بعد الأزمة الصحية العنيفة التى دخل بسببها الى المستشفى أحيا المطرب سامو زين حفلا غنائيا بإحدى فنادق الجيزة بحضور عدد كبير من الحضور اللذين تراقصوا مع سامو على أغانية وشاركهم سامو بالرقص ايضا واستمر حفلة لساعة ونصف الساعة.

وبفندق الكونراد أحيت المطربة أمال ماهر حفلا تألقت خلاله بفستانها الذي لاقى إعجاب الحضور وأغانيها حيث غنت بالاضافة إلى اغنياتها الخاصة اأغنية"اهل الملامة"كما شدت بأغنية"موعود"لعبد الحيلم حافظ وشارك في احدى فقرات الحفل المطرب اللبناني وائل جسار الذي وجد تفاعلا من الجمهور لاغنياته وحفظهم لها ما جعل سعادته تضاعف وقام بتحية الجمهور الحاضر الحفل متمنيا لهم عاما سعيدا.

وغنت اللبنانية نيكول سابا في أربع حفلات امس في بعض فنادق القاهرة ورغم تأخر توقيت فقرة نيكول بفندق السلام حيث صعدت على خشبة المسرح في الرابعة من صباح اليوم ألا أن الجمهور ظل في انتظارها وشاركها وصلات الغناء والرقص على مدى ساعة و نصف الساعة.

نيكول حرصت على شكر مدير أعمالها وائل المصري الذي نجح في تنسيق مواعيد حفلاتها والإشراف علي فقراتها بدقة، كما وجهت كلمة شكر لمصمم فستانها رامي قايد خاصة عقب تلقيها العديد من كلمات الإعجاب بالفستان والذي تردد أن تكلفته تخطت الـ 15 ألف دولارا.

وعلى مركب "السرايا"غنى المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني ولم ينسي هوايته المفضلة وهي آخذ فيديوهات ونشرها علي موقع التواصل " Snapchat " وسط جمهوره الذى لم ينسي أن يهنئه بالعام الجديد ، كما غنى لاحدى الحضور " Happy birthday " والذى تصادف يوم ميلادها مع بداية عام 2016 .

كما أشعل مطرب أراب ايدول محمد رشاد حفل رأس السنة داخل كافيه"بابليك" بالأسكندرية.

وفي فندق كونراد غنى المطرب رامي صبري عدد كبير من أغانيه في فقرة استمرت تقريبا ساعة وشاركت في الحفل نفسه الراقصة دينا.