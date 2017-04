وفاة النجمة نتالي كاول عن عمر 65 عاماً

توفيت مغنية الجاز الأمريكية Natalie Cole عن عمر ناهز 65 عاماً.

وذكرت صحيفة People نقلاً عن وكالة associated press ان Cole فارقت الحياة مساء يوم الخميس داخل مركز Cedars-Sinai الطبي في ولاية لوس أنجلوس.

Natalie الحاصلة على جائزة Grammy، توفيت اثر مضاعفات من حالة صحية غير مستقرة.

وكانت Cole في العام 2009 قد خضعت لعملية زرع "كلية"، وهي تعاني من اضطرابات صحية منذ ذلك الوقت.

وبسبب وضعها الصحي، ألغت النجمة Natalie جولتها الأخيرة التي كان من المفترض أن تحييها في شهر ديسمبر المنصرم.

من أبرز أعمال الراحلة: This Will Be و Unforgettable و Inseparable...