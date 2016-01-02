أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة النجمة نتالي كاول عن عمر 65 عاماً

Google+ Print

السبت 02-01-2016 01:15

توفيت مغنية الجاز الأمريكية Natalie Cole عن عمر ناهز 65 عاماً.

وذكرت صحيفة People نقلاً عن وكالة associated press ان Cole فارقت الحياة مساء يوم الخميس داخل مركز Cedars-Sinai الطبي في ولاية لوس أنجلوس.

Natalie الحاصلة على جائزة Grammy، توفيت اثر مضاعفات من حالة صحية غير مستقرة.

وكانت Cole في العام 2009 قد خضعت لعملية زرع "كلية"، وهي تعاني من اضطرابات صحية منذ ذلك الوقت.

وبسبب وضعها الصحي، ألغت النجمة Natalie جولتها الأخيرة التي كان من المفترض أن تحييها في شهر ديسمبر المنصرم.

من أبرز أعمال الراحلة: This Will Be و Unforgettable و Inseparable...

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي