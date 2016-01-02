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الحساسية وقشرة الشعر.. مشكلات تهددك لقلة استحمامك فى الشتاء

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الحساسية وقشرة الشعر.. مشكلات تهددك لقلة استحمامك فى الشتاء الحساسية وقشرة الشعر.. مشكلات تهددك لقلة استحمامك فى الشتاء
يتخلى البعض عن الاستحمام والدش الدافئ خلال فصل الشتاء خوفًا من برودة الطقس، وهذه الحالة قد تسبب الكثير من الأعراض المرضية.

ويشدد الدكتور محمد مجدى، أخصائى الأمراض الجلدية، على أهمية الاستحمام خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس، لأنه يساعد على تفتيح المسام وينظف الجسم من العرق ويساعد على الوقاية من الأمراض الجلدية ويحافظ أيضا على الشعر وصحته، وفروة الرأس، كما يشعرك بالنشاط.

وحذر الدكتور مجدى من الامتناع عن الاستحمام خلال الأجواء الباردة، ومن الممكن ألا يطيل الشخص من مدة استحمامه ولكن على الأقل ينظف جسمه جيدا، وعليه أن يهتم بنظافته الشخصية وبخاصة أعضائه التناسلية، ومن أهم أضرار إهماله للنظافة:

- زيادة معدل نمو قشرة الشعر خاصة فى فصل الشتاء.
>- زيادة معدل البكتيريا والفطريات على الجلد مما يصبح سببًا فى الإصابة بالأمراض الجلدية.
>- الإصابة بالتينيا من أشهر الأمراض الجلدية التى تسببها قلة تنظيف الجسم والبشرة.
>- ظهور الحبوب والبثور فى الجسم.
>- انبعاث رائحة عرق كريهة من الجسم.
>- إهمال النظافة الشخصية يزيد من المشكلات الصحية كالناسور والخراجات، والكثير من بثور العانة وتحت البطين.
>- التهاب تحت الإبط.
>- من الممكن أن يصاب الشخص بالتهابات وتسلخات وحساسية أو انسداد للمسام.
>- الكسل والضعف والتعب الدائم.
>- تساقط الشعر بشكل غزير نتيجة قلة معدل مرات غسيله وتنظيف فروة الرأس.

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