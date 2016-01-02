الطراز الأسباني في منازل 4 مشاهير

يحيل الطراز الأسباني في بعض مفاصله إلى الديكور الريفي، خصوصاً في الخطوط البسيطة التي تحلّ في المساحة. ويحضر الطراز المذكور في عدد من منازل المشاهير الذين يحرصون على التمسك بالخطوط البسيطة في تصاميم ملكياتهم.

"سيدتي. نت" يختار صور غرف معيشة مصمّمة وفق الطراز الأسباني، من منازل أربعة مشاهير:

الممثّلة الأمريكية Meg Ryan

تبدو غرفة المعيشة مفتوحة مباشرةً على حديقة منزل Meg Ryan الواقع في مدينة "لوس أنجلوس"، لتنعم النجمة بالاستلقاء في داخلها ولتسافر في خيالها إلى أجمل الأمكنة، وهي جالسة على الأريكة التي تمتدّ على شكل زاوية. يقابل الأريكة كرسيّ خشبيّ هزّاز. وتجتمع في زاويةٍ مجموعةٌ من الجرار الملوّنة بالأزرق وتدرّجاته لتضفي لمسةً ريفيّةً بسيطةً.

الممّثل الأمريكي Bruce Willis

في منزل الممثّل الأمريكي Bruce Willis بمدينة "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا، تطلّ غرفة المعيشة على المساحة الخارجية، من خلال الأبواب الزجاجية الضخمة المؤطرة بالخشب، فيما تقتصر مكوّنات هذه الغرفة على المقاعد الوثيرة، التي تتكئ على "الموكيت" الأبيض الذي يغطي الأرضية المكسوّة بخشب "الباركيه". هناك، تضفي ألواح الخشب في تصميم السقف لمسةً جذابةً على المساحة، كما تساعد في تعميق الإحساس بالطراز الأسباني الريفي السائد في أركان المنزل. يبدو الموقد المثبت ضمن الجدار الرئيس لافتاً، إذ يمنح المالكين شعوراً بالدفء.

الممثّلة الأمريكية Reese Witherspoon

في منزل الممثّلة الأمريكية Reese Witherspoon العائلي، والواقع في "لوس أنجلوس"، يبدو التضادّ واضحاً في غرفة المعيشة بوجود الجلد والقماش، اللذين يطغيان على الأريكتين المتقابلتين. ترتفع الأريكتان على سجّادة تقليديّة مزيّنة بالأحمر والأصفر.

بدورها، تُغطّي مكتبة الخشب التي تحمل عدداً هامّاً من الرفوف الجدار الرئيس للغرفة. ويبقى الشعور بالدفء والحميميّة حاضراً بوجود الموقد المثبت في الجدار، ضمن إطار من الحجر المصمّم على شكل طاولة.

الممثلة الأمريكية Jodie Foster

تخيّم البساطة على غرفة المعيشة في منزل الممثلة الأمريكية Jodie Foster المتمركز في شارع "هوليوود هيلز"، في مقاطعة "لوس أنجلوس". وتتألّف من أريكة متموضعة قبالة الموقد الذي تعلوه لوحة مؤطرة بإطار ذهبيّ، بالإضافة إلى أربعة مقاعد مشغولة من القماش الأبيض. وتفترش أرضيّة الغرفة الخشب سجّادة تعود إلى الطراز الأسباني، تتكئ عليها طاولة صغيرة ذات سطح من الزجاج.

وفي الزاوية الفسيحة من الغرفة، خصّصت المالكة ركناً، وضعت فيه آلة بيانو كبيرة الحجم!

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