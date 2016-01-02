أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. طلاب آداب قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول

Google+ Print
اليوم.. طلاب آداب قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم.. طلاب آداب قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول
يؤدى ٤٨٠٠ طالب وطالبة امتحاناتهم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فى الأقسام والشعب المختلفة بجامعة قناة السويس، اعتبارا من اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عادل السعدنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، أن الكلية استعدت تماما لاستقبال الطلاب وتم توفير الملاحظين للمتابعة وأعمال المراقبة كما تم إعلان الجداول منذ فترة وتم تعليقها بأماكن ظاهرة أمام الطلاب.

وناشد السعدنى الطلاب بالالتزام بالقواعد التى حددتها إدارة الجامعة من اجل مصلحتهم محذرا من دخول الطلاب بالتليفون المحمول أو اللجوء لاستخدام اى وسيلة للغش لان هذا سيقابل بالحزم والقانون.

وأضاف الدكتور عادل السعدنى انه تم تشكيل غرفة عمليات بالكلية لتلقى شكاوى الطلاب واستفساراتهم وان رؤساء الأقسام والأساتذة متواجدون وسط الطلاب وأعمال الكنترولات تتم أول بأول طبقا للتعليمات وان الجامعة حريصة على الخروج بفصل دراسى ناجح لجميع الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365