اليوم.. طلاب آداب قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول

يؤدى ٤٨٠٠ طالب وطالبة امتحاناتهم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فى الأقسام والشعب المختلفة بجامعة قناة السويس، اعتبارا من اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عادل السعدنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، أن الكلية استعدت تماما لاستقبال الطلاب وتم توفير الملاحظين للمتابعة وأعمال المراقبة كما تم إعلان الجداول منذ فترة وتم تعليقها بأماكن ظاهرة أمام الطلاب.

وناشد السعدنى الطلاب بالالتزام بالقواعد التى حددتها إدارة الجامعة من اجل مصلحتهم محذرا من دخول الطلاب بالتليفون المحمول أو اللجوء لاستخدام اى وسيلة للغش لان هذا سيقابل بالحزم والقانون.

وأضاف الدكتور عادل السعدنى انه تم تشكيل غرفة عمليات بالكلية لتلقى شكاوى الطلاب واستفساراتهم وان رؤساء الأقسام والأساتذة متواجدون وسط الطلاب وأعمال الكنترولات تتم أول بأول طبقا للتعليمات وان الجامعة حريصة على الخروج بفصل دراسى ناجح لجميع الطلاب.