لمرضى السكر..اهتم بقياس نسبته بعد تناول الأطعمة الشتوية مثل البطاطا بساعتين

مع انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس تزداد فرص الإصابة ببعض المشكلات الصحية المرتبط حدوثها فى الطقس البارد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر.

وحول ذلك تقول دكتورة هالة العسيوى، استشارى أمراض السكر والباطنى بقصر العينى، إنه يفضل كثير من الأشخاص تناول بعض الأطعمة المرتبط تناولها فى الشتاء بهدف حصول الجسم على التدفئة اللازمة والتغلب على برودة الجو إلا أن أغلب هذه الأطعمة تساهم فى ارتفاع مستوى السكر فى الجسم، وتعرض مريض السكر لبعض المشاكل الصحية، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والسكريات والنشويات.

أهمية قياس السكر عقب تناول الأطعمة الشتوية

نصائح ضرورية

>واستكملت د. هالة قائلة "يجب على مرضى السكر عند تناول تلك الأطعمة الشتوية مثل البطاطا والمقليات وكذلك شرب السحلب بضرورة قياس مستوى السكر فى الجسم عقب تناولها بحوالى ساعتين بواسطة جهاز السكر المنزلى لمعرفة مستوى السكر وتوخى الحذر والتفاجئ من ارتفاع مستوى السكر بالجسم".>لذلك تنصح د. هالة قائلة "يجب على مرضى السكر مراعاة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الشتوية لتجنب تعرضهم لارتفاع مستوى السكر ومضاعفات مرض السكر".