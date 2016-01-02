أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر لبحث "بطلان الانتخابات"

Google+ Print
غدا.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر لبحث "بطلان الانتخابات" غدا.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر لبحث "بطلان الانتخابات"
يعقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، اجتماعا مع اتحاد طلاب ، غدا الأحد، للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص القضية المرفوعة لبطلان الانتخابات وقرار اللجنة بإعادة انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، لوجود أخطاء إجرائية بانتخابات جامعة الزقازيق.

وقال عبد الله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، لليوم السابع، إن الطلاب لن يصمتوا كثيرا على "ضياع حقوقهم" ، مؤكدا أن هناك نية للتصعيد واللجوء للقضاء بعد قرار الإعادة، وقبول الطعن الخاص بنائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق، مشيرا إلى أن معظم الاتحادات تقف صفا واحدا فى مواجهة هذا القرار.


>- مصادر: نظر أزمة اتحاد طلاب مصر بمجلس الدولة 6 يناير المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016