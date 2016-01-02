شرطة النقل تكثف حملاتها التفتيشية على المعديات النيلية بعد حادث كفر الشيخ

كثفت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية استهدفت المعديات النيلية المخالفة والتى لا تحمل تراخيص بعد حادث غرق معدية كفر الشيخ مما أسفر عن مصرع 15 شخصا .

وقال اللواء حامد العقيلى مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحملات الأمنية مستمرة على المعديات والمراكب النيلية المخالفة على مدار الـ 24 ساعة لضبط المخالفين، وفحص هذه الوحدات النهرية والوقوف على مدى صلاحيتها للإبحار.

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