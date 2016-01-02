محمد محسن تريند على "تويتر" بعد إعلان خطبته على هبة مجدى

جاء هاشتاج محمد محسن كتريند جديد فى قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، بعد إعلان خطبته على الفنانة هبة مجدى.

وتناقل رواد "تويتر" عبر الهاشتاج أغنية "بحبك من زمان جداً" لمحمد محسن، والتى غناها لهبة مجدى خلال حفل الخطوبة بعد انتهاء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة".

وعبر المغردون عن سعادتهم بهذا الارتباط بين اثنين من أكثر الفنانين المحبوبين لديهم، إذ سادت عبارات التهنئة والمباركة المصحوبة برسوم القلوب والابتسامات فى التغريدات.

- بالفيديو والصور.. حفل خطوبة محمد محسن على هبة مجدى بحضور يحيى الفخرانى وزينة

>

- جمهور محمد محسن وهبة مجدى يحتفل بخطبتهما على "تويتر"

>

- عرض "ليلة من ألف ليلة" يتوج قصة حب هبة مجدى ومحمد محسن بالخطوبة

>