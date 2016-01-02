تفكيك 10 عبوات ناسفة شمال شرقى بعقوبة

ذكر تقرير إخبارى مساء أمس الجمعة أن قوات الأمن العراقية فككت 10 عبوات ناسفة شمال شرقى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة ان "قوة من الفوج الأول اللواء الرابع الفرقة الاولى تدخل سريع فى قيادة عمليات دجلة عثرت على 10 عبوات ناسفة فى ناحية السعدية وتم معالجتها"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإعلام العراقى.

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