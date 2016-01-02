ضبط 1528 مخالفة مرورية و113 متهماً هارباً من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة أمس الجمعة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، والذين يشكلون بؤر إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق معقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالمحافظة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة ، كما تم ضبط 113 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1528 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الإتجــــاه، وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث .

ومن ناحية أخرى أصيب طفل لم يتعدى 4 سنوات من عمره بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء الجسم بعد سقوط إناء به ماء مغلى عليه، وتم نقله لمستشفى كفر الزيات العام لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حماده يفيد بتحرير المحضر رقم 4 أحوال مركز شرطة كفر الزيات، والمتضمن وصول الطفل " مصطفى محمد حجازي " 4 سنوات ومقيم كفر غرين دائرة المركز لمستشفى كفر الزيات العام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء الجسم.

وبسؤال خال الطفل " كامل عبدالغفار إسماعيل مشرف " موظف ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام الطفل باللهو داخل مطبخ المنزل سقط عليه إناء به ماء مغلى، ما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 3/2016 جنح المركز.