اليوم.."المصريين الأحرار" بالإسكندرية يستضيف أمين الحزب للشئون الخارجية

يستضيف حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية اليوم السبت، فى تمام السادسة و النصف مساءاً بمقر حزب المصريين الأحرار ( أمانة المنتزة ) ، نادر الشرقاوي ، أمين حزب المصريين الأحرار بالخارج و عضو المجلس المصري للشئون الخارجية للحديث عن سياسات حزب المصريين الأحرار بالخارج خلال الفترة الماضية وعن رؤيته لسياسات حزب المصريين الأحرار بالخارج خلال عام 2016، كما سيتناول أهم الملفات التي يتبناها حزب المصريين الأحرار.

ويدير اللقاء عمرو أنسى، القائم بأعمال أمين لجنة التدريب و التثقيف السياسي بالحزب في الأسكندرية و منسق الصالون الثقافي ويشارك بالحضور أعضاء مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية و أعضاء الهيئة العليا بالحزب في الأسكندرية.