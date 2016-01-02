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حكمدار البحيرة : إمداد قطار أبو حمص بجـرار بديـل لاستئناف رحلته بعد تعطله

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حكمدار البحيرة : إمداد قطار أبو حمص بجـرار بديـل لاستئناف رحلته بعد تعطله حكمدار البحيرة : إمداد قطار أبو حمص بجـرار بديـل لاستئناف رحلته بعد تعطله
صرح اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، أنه تم التنسيق مع المختصين بهيـئة السكة الحديد وإمـداد قطـار أبوحمص المتوقف بجـرار بديـل لاستئناف رحلته بعد توقفه على مجهولين.

وكان مركز شرطة أبوحمص، تلقى من إدارة شرطة النجدة بتعطل القطار رقم 118" والقادم من الإسكندرية إلى القاهرة بمحطة سكة حديد أبوحمص دائرة المركز.

وبالإنتفال وسؤال عزت شعبان أحمد ناظر محطة أبوحمص، قرر أنه أثناء سير القطار المشار إليه قام بعض الأشخاص المجهولين بشد بلف الطوارئ، مما أدى إلى تعطله، وتحرر المحضر 4/2016 إدارى المركز.


>- مجهولون يعطلون قطار ركاب "القاهرة ـ الإسكندرية" فى محطة أبو حمص

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