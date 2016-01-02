"الزهايمر "يدفع زوجه للتقدم بدعوى خلع بعد 25 سنة زواج

وقف الزوج "حمدى.ع" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وهو ينفى اتهامات زوجته "فاطمة .س"التى خانت العشرة طوال 25 سنة وذهبت بعد أن أصبح أولادها فى الجامعات وادعائها شعورها بالوحدة وخلو المنزل عليها وزوجها لتحصل على الخلع-على حسب أقوال الزوج بالمحكمة - .

وأكمل الزوج فى رده على دعوى الخلع التى حملت رقم 3998 لسنة 2015 :كل ما أصابنى هو مشكلة بسيطة ونسيان بعض الأمور بحكم السن وضغط العمل ولكن زوجتى العزيزة بعد سنوات لم تطلب حتى الانفصال وفضلت أن تترك المنزل وتذهب لمحكمة الأسرة للطلاق وشوهت صورتى أمام أولادى وأنا الذى لم أتسبب لها بأذى طوال سنوات طويلة لأعلم بعد ذلك أنها تنوى الزواج من أخر وأتفقوا على كل الترتيبات وتنظر فقط الحصول على وثيقة بانفصالها عنى وأصابها الجنون الرسمى .

وأكمل : أولادى قاطعوها وأهلها أيضا فهى خانتى وتسببت للأذى لجميع من حولها بسبب انانيها فعندما يتضح لك أن الإنسان الذى قضيت معه حياتك كلها خدعك، للأسف جعلتنى أفقد الثقة فى كل من حولى،ورغم العروض التى عرضتها عليها للتنازل والطلاق بالمعروف وعدم الإهانة فى المحاكم وإنذارات على عنوان العمل رفضت لتزلنى .