أنيسة حسونة: تعيين الرئيس شخصيات مستقلة بالبرلمان يحقق تنوع الخبرات

قالت أنيسة حسونة المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب ، والتى تم تعيينها بمجلس النواب ، إنها ستتبنى عددا من القضايا داخل مجلس النواب كالقضايا المتعلقة بالخطاب الدينى وتطويره ودور المجتمع الأهلى، والحقوق الاساسية كالتعليم والصحة والسكن .

وأوضحت لـ" اليوم السابع " أن تعين الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ليس معناه تبنيها "خط سياسى مؤيد" أو انضمامها إلى ائتلاف بعينه، مشيرة إلى أن اختيار الرئيس لشخصيات مستقلة هدفه تنويع الخبرات داخل المجلس.

وأشارت إلى أن فكرة انضمامها إلى الائتلافات مؤجلة لحين اتضاح الرؤية لديها ووجود ائتلاف قريب من أيدلوجيتها.

- القائمة الكاملة لأسماء النواب المعينين بالبرلمان ووظائفهم وأعمارهم.. الرئاسة تختار 28 نائباً من 1600 شخصية.. متوسط الأعمار 53 عاما.. والأقباط 10%.. وتعيين ممثل لذوى الإعاقة.. وكارولين ماهر أصغر النواب

>