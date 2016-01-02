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أنيسة حسونة: تعيين الرئيس شخصيات مستقلة بالبرلمان يحقق تنوع الخبرات

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أنيسة حسونة: تعيين الرئيس شخصيات مستقلة بالبرلمان يحقق تنوع الخبرات أنيسة حسونة: تعيين الرئيس شخصيات مستقلة بالبرلمان يحقق تنوع الخبرات
قالت أنيسة حسونة المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب ، والتى تم تعيينها بمجلس النواب ، إنها ستتبنى عددا من القضايا داخل مجلس النواب كالقضايا المتعلقة بالخطاب الدينى وتطويره ودور المجتمع الأهلى، والحقوق الاساسية كالتعليم والصحة والسكن .

وأوضحت لـ" اليوم السابع " أن تعين الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ليس معناه تبنيها "خط سياسى مؤيد" أو انضمامها إلى ائتلاف بعينه، مشيرة إلى أن اختيار الرئيس لشخصيات مستقلة هدفه تنويع الخبرات داخل المجلس.

وأشارت إلى أن فكرة انضمامها إلى الائتلافات مؤجلة لحين اتضاح الرؤية لديها ووجود ائتلاف قريب من أيدلوجيتها.

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