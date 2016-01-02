الثلوج تتسبب بقطع الطرق فى مناطق بإقليم كردستان العراق

حذرت الأرصاد الجوية فى إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، من انخفاض درجات الحرارة فى مناطق الإقليم إلى عشر درجات تحت الصفر فى المناطق الجبلية، وتعرضت المناطق الجبلية لموجة ثلوج كثيفة، حيث بلغ ارتفاع الثلوج فى مناطق "ميركة سور" إلى 80 سم، مما تسبب فى قطع الطرق فى مناطق عدة بالإقليم.

وقال مدير الأرصاد فاضل ابراهيم فى تصريح صحفى، إن الإقليم يتأثر بمنخفض جوى مصحوب بكتلة هوائية باردة قادمة من سيبيريا، مما يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى ما دون الصفر، وتكوين الضباب فى عدد من مناطق الإقليم وتدنى مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر.

وأشار إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة سيستمر لمدة يومين اعتبارا من اليوم السبت، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا على فترات مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بالإقليم، وأن البرودة ستصل لحالة التجمد ليلا فى محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، واعتبارا من الاثنين المقبل سيحدث تحسن مع استمرار موجة البرودة ليومين آخرين.