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اليوم.. نظر محاكمة الفتاة المتهمة بممارسة الرزيلة مع مطرب يمنى بالهرم

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اليوم.. نظر محاكمة الفتاة المتهمة بممارسة الرزيلة مع مطرب يمنى بالهرم اليوم.. نظر محاكمة الفتاة المتهمة بممارسة الرزيلة مع مطرب يمنى بالهرم
تستكمل اليوم محكمة جنح الهرم، جلسات محاكمة "أحمد.م.غ" مطرب يمنى الجنسية "مخلى سبيله"، و"إيمان.س" "محبوسة"، لاتهامهم بممارسة الرذيلة فى شقة سكنية بحدائق الأهرام، فضلاً عن محاكمة "عبير.ع" "هاربة" القوادة المتهمة بتسهيل ممارسة الرزيلة.

كانت النيابة العامة قد قررت اخلاء سبيل المطرب اليمنى بكفالة مالية قدرها 20 آلف جنيه على ذمة القضية وامرت بسرعة ضبط واحضار المتهمة الثالثة "عبير.ع" الهاربة.

كان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، قد تلقى معلومات تفيد بقيام مطرب يمنى معروف يدعى "أحمد.غ" وبصحبته فتاة بقضاء ليلة حمراء داخل شقة مفروشة بحدائق الأهرام، وتمت مداهمة الشقة، وأثناء ضبط المتهمين قفز المطرب من شباك الشقة بالدور الثانى وهو "عارٍ تمامًا" للهروب، ونجحت القوة من ضبطه وأصيبت فى أذنيه بنزيف.

وبمواجهة المتهم أعترف وأكد أنه مطرب معروف ويغنى فى الحفلات والملاهى الليلية وحاول الهروب خوفًا من افتضاح أمره، وبالبحث الجنائى عن المتهمة تبين أنها مسجلة ومتهمة فى 13 قضية آداب وسرقة، وتم ضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ 5500 جنيه والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وإرسالهما للنيابة.

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