غدا..سماع الشهود بمحاكمة هشام جنينة ورئيس تحرير الوفد فى سب وزير العدل الأسبق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار محمد محمود، غدًا الأحد، لأقوال الشهود فى محاكمة الكاتب الصحفى مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والكاتبة تهانى إبراهيم الصحفية، فى اتهامهم بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد.

كانت نيابة استئناف القاهرة قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم المحررة بجريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى سب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عدل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تورط فى جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد فى موضوع صحفى تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، والذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوًا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.

باشر المستشار صلاح دياب المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل، يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.