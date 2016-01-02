"العدالة الانتقالية" تطلع الكنيسة الإنجيلية على مشروع قانون دور العبادة

كشفت مصادر بالكنيسة الإنجيلية، عن استجابة وزارة العدالة الانتقالية، للخطاب الذى أرسله القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية للمستشار مجدى العجاتى، وزير العدالة الانتقالية، يطلب فيه الاطلاع على مسودة قانون دور العبادة الموحد لإبداء الرأى فيها.

وقال المصدر لليوم السابع، أن الوزير حدد موعدًا لأعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ولرئيس الطائفة من أجل التشاور حول مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله أسوة بما تم فى الكنيسة الأرثوذكسية ، حيث زار الوزير الكاتدرائية والتقى البابا تواضروس الثانى وتناقشا حول مشروع القانون .

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب فور انعقاده .

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