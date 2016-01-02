تعرف على مرض "كوشنج" أو اضطراب هرمون الكورتيزون فى الجسم؟

قد لا يسمع البعض عن مرض يسمى "كوشنج"، وهذا المرض سمى نسبة إلى الطبيب الذى بحث وشخص هذا المرض، وهو طبيب أمريكى متخصص فى جراحات المخ والأعصاب، الذى بحث عن المرض وربطه بخلل نسب الكورتيزون فى جسم الإنسان.

وحول هذا المرض يحدثنا الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، موضحًا أنه فى البداية لابد من تعريف الكورتيزون وعمله فى الجسم، وهو ما يجهله البعض، فالكثيرون يعتقدون أن الكورتيزون هو نوع من العقاقير الدوائية ويدخل فى الحقن والمراهم ونوع من العلاجات القوية، وهذا غير صحيح، ففى كل جسم من أجسامنا يوجد هرمون الكورتيزون.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه، أن الكورتيزون هو عبارة عن هرمون من أهم هرمونات الجسم يفرز من الجدار الخارجى للغدة الفوق كلوية به، ويتحكم فى إفرازه هرمون آخر يفرز من الغدة النخامية بالجسم، لتكتمل وظائفهما وعملهما.

وأوضح الدكتور مروان، أن حدوث أى خلل فى إفراز هرمون الكورتيزون، يحدث مشكلات خطيرة، وغالبا ما تكون أسباب هذا الخلل الذى يحدث لدى بعض الحالات، هو الإصابة بنوع من الأورام يتسبب فى زيادة فى إفراز هرمون الكورتيزون بنسب عالية للغاية، كالإصابة بأورام فى الغدة الفوق كلوية،أو الإصابة بورم فى الغدة النخامية، وزيادة نسب الهرمون عن المعدلات الطبيعية هو التفسير الحقيقى للإصابة بحاله كوشنج سيندروم او مرض كوشنج.