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"محمد شومان" يتحول من مروج للضرائب فى عهد مبارك لمذيع بـ"الشرق" الإخوانية

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"محمد شومان" يتحول من مروج للضرائب فى عهد مبارك لمذيع بـ"الشرق" الإخوانية "محمد شومان" يتحول من مروج للضرائب فى عهد مبارك لمذيع بـ"الشرق" الإخوانية
تحول الفنان محمد شومان، من المروج لسياسات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل ثورة 25 يناير، إلى المنضم حديثاً إلى تحالف الإخوان وقنواتهم فى تركيا، وذلك بعدما أعلنت قناة الشرق الإخوانية والتى يتولى رئاسة مجلس إدارتها الدكتور أيمن نور انضمام شومان إليها.

محمد شومان، عرف إعلامياً من خلال إعلان الضرائب الذى عرض فى مختلف القنوات التلفزيونية قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير، وتتضمن تعريف المصريين بكيفية دفع الضرائب، وتشجيعهم على الالتزام بالدفع، كما تتضمن الإعلان التليفزيونى بعض انجازات حكومة الدكتور أحمد نظيف من دفع الضرائب وزيادة 49% من الإقرارات الضريبية، وزيادة 46% من حصيلة الضرائب، حيث أكد شومان خلال تلك الإعلانات أن الأعوام المقبلة ستكون أفضل مع زيادة إقرارات الضرائب، واشتهر شومان كثيراً بعد تقديم تلك الإعلانات.

واختفى الفنان محمد شومان كثيراً بعد 3 يوليو 2013، ولم يظهر كما كان قبل هذا التاريخ، ليسافر فى النهاية إلى تركيا، وينضم لمجموعة العاملين بقناة الشرق الإخوانية، حيث ظهر فى حلقة نهاية العام المنقضى مع معتز مطر لتعلن القناة أنه سيقدم أحد البرامج بها.

وقال محمد شومان خلال استضافته بالقناة الإخوانية :"مش طبيعى أنى انضم إلى قناة الشرق، وتحديدا مع معتز مطر، فهذا غير طبيعى، ووجه حديثه لمطر قائلا "انت عليك أحكام وقضايا انا مالى"، كما دافع عن جماعة الإخوان وعن مواقفها سواء بعد ثورة 25 يناير، وكذلك بعد عزل محمد مرسى.

واعترف شومان أنه يحب الإسلاميين والسلفيين على وجه الخصوص ، كما سخر من حزب النور قائلا "أنا بحب السلفيين بس مش حزبهم"، وتابع :"انا من بعد 30 يونيو مقولتش حاجة تقول إنى ضد 30 يونيو، وكنت بحاول أكون مع الإسلاميين بعد 25 يناير لأنى بحبهم وتحديداً أحب السلفيين".

وزعم محمد شومان أن هناك فنانين داخل يحبون الإسلاميين ولكن يخشون إعلان مواقفهم، كما أعلنت قناة الشرق أنه سيقدم برنامج "شومان شو" على قنواتها خلال العام الجديد.
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