"الصحة" تغلق 741 منشأة طبية خاصة بالمنيا بسبب وجود مخالفات

قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن عام 2015 شهد عدة حملات تفتيشية متنوعة أسفرت عن إغلاق 741 منشأة طبية خاصة غير مرخصة ، ومخالفة للاشتراطات الطبية .

وأضاف "الحفناوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" تم غلق 130 منشاة بالمنيا و56 بأبو قرقاص و39 بملوى و20 بدير مواس و250 بسمالوط و40 بمطاى و72 ببنى مزار و67 بمغاغة و67 بالعدوة بإجمالى 741منشاة طبية خاصة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تمت الموافقة على ترخيص 368 منشاة طبية خاصة، موضحا أنه تم تطوير 4 مستشفيات خاصة، وإنشاء 24 مركز طبى متخصص، و210 عيادة خاصة، و2 مستوصف طبى و102 معمل تحليل ، و5 مراكز أشعة، و9 حضانات ، و3 مراكز غسيل كلوى ، ومركزى قسطرة قلب، ومركزى حقن مجهرى، و3 محلات بصريات .