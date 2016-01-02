النائبة المعينة مهجة غالب تطالب بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات

قالت الدكتورة مهجة غالب، مستشار رئيس جامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب المعينة ، إن الدستور "عمل بشرى" ولا يمكن أن يخلو من عيوب، مؤكدة أنه يجب زيادة مدة رئاسة الجمهورية لتكون 6 سنوات، لتستقر الأوضاع فى البلاد.

وأوضحت "غالب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها كانت عضوة فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وكانت هذه الفترة صعبة جدا مضيفة : "كنا نحاول ونسعى جاهدين لإنجاز الدستور فى أقصى سرعة"، مؤكدة أن الدستور به "بعض المواد التى يجب تعديلها والتى سيتم مناقشتها فى المجلس".

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