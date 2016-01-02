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الحكومة تعلن عن جدول مواعيد تركيب العدادات الكودية للعشوئيات

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الحكومة تعلن عن جدول مواعيد تركيب العدادات الكودية للعشوئيات الحكومة تعلن عن جدول مواعيد تركيب العدادات الكودية للعشوئيات
حصل "اليوم السابع" على قائمة توضح جدول تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية بمصر، ويظهر الجدول عدد الطلبات المقدمة، ووعدد الطلبات التى تم الموافقة عليها، وعدد الوصلات، وعدد المقايسات، ونسبة التنفيذ لكل منطقة.

وجانبه، كشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن أن أجهزة المحليات على مستوى الجمهورية استجابت لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستمرار توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة من خلال عدادات كودية والذى انعكس بالإيجاب على إيرادات القطاع خلال الأشهر الماضية.

وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تمكنت من تحصيل 2 مليون جنيه من حصيلة تقنين أوضاع المخالفين وتركيب عدادات كودية لهم حتى ديسمبر 2015.

وأشار اليمانى إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 73% من الطلبات التى تمت الموافقة عليها من قبل شركات التوزيع الـ9 التى يبلغ عددها 666 ألف طلب، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى خلال السنوات القليلة المقبلة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم الإنتهاء من تركيب 288 ألف عداد كودى بالمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن من إجمالى طلبات المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط.


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مصر 365

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