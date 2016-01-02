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"طرق" الوادى الجديد: تنفيذ مشروعات رصف واحلال بتكلفة 53,8 مليون جنيه

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"طرق" الوادى الجديد: تنفيذ مشروعات رصف واحلال بتكلفة 53,8 مليون جنيه "طرق" الوادى الجديد: تنفيذ مشروعات رصف واحلال بتكلفة 53,8 مليون جنيه
قال المهندس مجدى الطماوى مدير عام مديرية الطرق فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" أن المديرية قد انتهت من تنفيذ مشروعات طرق على مستوى مراكز وقرى المحافظة بطول 23,5 كيلو متر وبعرض 6 متر بالاضافة إلى إنشاء ارصفة وبلدورات بتكلفة إجمالية يلغت 18 مليون و100 ألف جنيه وذلك فى اطار تنفيذ خطة المديرية للعام المالى الحالى باستكمال رصف الطرق التى تم إدراجها ضمن أعمال الخطة.

وأضاف الطماوى تواصل تنفيذ أعمال الخطة برصف وإحلال عدد من الطرق على مستوى المحافظة بطول 38,6 كيلو متر وانشاء ارصفة وتركيب بلدورات بتكلفة اجمالية بلغت 35 مليون و704 ألف جنيه.

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