وفاة الممثل روبرت ريدفورد شائعة سخيفة!

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أكبر مكان قد يجمع الشائعات ويساعد على نشرها بسرعة البرق، ومن هذه الشائعات خبر وفاة الممثل الأمريكي روبرت ريدفورد، والذي ذكرت لنا وكيلة الدعاية الخاصة سيندي بيرجر به أنه شائعة "سخيفة"، وأن الممثل المخضرم على قيد الحياة وبخير.

وظهرت هذه الشائعة بشكل واسع على موقع "تويتر"، حيث قام المغردون بنعي الممثل الأمريكي بعد تغريدة منسوبة لتلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني عن وفاة ريدفورد "79 عاماً" بعد سقوطه من عربة كهربائية تستخدم في ملاعب الجولف في مدينة سانتا مونيكا بجنوب كاليفورنيا، ولكن تم اكتشاف أن هذه الصحيفة مزيفة وتحمل اسم "سكاي بريكينج نيوز" قد نشرت فيما سبق تقارير عن وفاة مشاهير آخرين تبين أنها غير صحيحة.

وقالت سيندي: تحدثت للتو معه ولا صحة لأي شيء من هذا القبيل، وهو الآن في منزله وبخير.