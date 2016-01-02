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غادة عبد الرازق تثير الانتقادات بفستانها ولسانها

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الجمعة 01-01-2016 17:49

ربما أرادت الفنانة غادة عبد الرازق أن تصبح محور حديث المتابعين والمعلقين على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي مع بداية 2016 بسبب جرأتها التي ظهرت من خلال تصرفين متتالين، كان أولهما ردها الاستفزازي على منتقديها من خلال عرضها لصورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تخرج لسانها لكل شخص لم يحب طريقة تصرفها عبر صفحتها، وعلقت غادة على الصورة فكتبت:" لكل إلى مش عاجبهم أي حاجة بعملها على انستجرام" مما استفز المتابعين والمنتقدين الذين وجدوا طريقتها غير لائقة بالمرة وهاجموها بالعديد من العبارات والألفاظ القاسية. لكنها لم تتوقف بل أخرجت المنتقدين والمتابعين عن طورهم من خلال فستانها الذي ظهرت به في ليلة رأس السنة، والذي وصفه المتابعون بالفاضح الذي لا يتناسب مع سنها، وقد ظهرت مع ابنتها روتانا مما أدى لتتابع موجات الاستياء والهجوم عليها.

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سيدتي

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