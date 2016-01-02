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مصادر: الإرهابى الموريتانى فر من السجن بملابس نسائية

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مصادر: الإرهابى الموريتانى فر من السجن بملابس نسائية مصادر: الإرهابى الموريتانى فر من السجن بملابس نسائية
رجحت مصادر مسئولة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أن يكون السجين السلفى المختفى منذ أول أمس الخميس الشيخ ولد السالك قد فر مرتديا ملابس نسائية.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السجين استغل غفلة الحراس مكررا سيناريو زملاءه الثلاثة الذين تمكنوا من الفرار عام 2006 قبل أن يتم القاء القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى.

وكان ثلاثة من أخطر السجناء السلفيين قد استغلوا زيارة بعض أقربائهم وتمكنوا من الفرار عام 2006 بعد ما التحفوا أثوابا نسائية ليلقى عليهم القبض بعد عمليات بحث وتعقب كبيرة.

وتوقع المصدر أن تقوم أجهزة الأمن بعمليات تمشيط واسعة لإعادة الإرهابى الهارب.
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