إنشاء محطة الكاجوج للصرف الصحى بكوم أمبو بتكلفة 46 مليون جنيه

أكد المهندس محمد عباس مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه جارى العمل فى إنشاء محطة الكاجوج للصرف الصحى بتكلفة 46 مليون جنيه، والتى تشمل محطتى معالجة ورفع وخط طرد بطول 6 كم لخدمة 1008 وحدة سكنية بمنطقة فطيرة بكوم أمبو، فى حين جارى العمل فى شبكات البنية الأساسية لوحدات الإسكان الإجتماعى ومنها 264 وحدة سكنية بدراو و 504 وحدة سكنية بنصر النوبة و408 بإدفو.

وأضاف مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الحل العاجل للصرف الصحى سيقوم بخدمة 2832 وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الإجتماعى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان منها 1632 وحدة يقوم بإنشائها جهاز التعمير و 1200 وحدة تقوم بإنشائها مديرية الإسكان، كما أنه سيتم إنشاء 5 محطات رفع لتغذية الوحدات السكنية التابعة لمشروعى إسكان الأوقاف والإسكان الإجتماعى بمياه الشرب من خلال توسعات محطة جبل شيشه بتكلفة 180 مليون جنيه لرفع طاقتها من 68 ألف م3 يومياً إلى 136 ألف م3 يومياً.